В Ростовской области двоих жителей подозревают в убийстве товарища

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области двое мужчин подозреваются в убийстве 62-летнего товарища. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 20 февраля.

По предварительной информации ведомства, знакомые 23 и 29 лет сняли дом, чтобы отдохнуть и хорошо провести время. Они распивали спиртное со своим другом. В какой-то момент между ними возник спор. Мужчины стали оскорблять пожилого мужчину, а затем набросились на него с кулаками. А затем ударили обухом топора по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. Испугавшись ответственности, злоумышленники решили спрятать тело в колодец во дворе дома. Вскоре их задержали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

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