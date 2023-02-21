Что почитать в свежем номере спецвыпуска «Комсомольской правды» 22 февраля

Самые важные темы читайте в свежем выпуске "Комсомолки". Фото: Артур СЕЛИМОВ

В среду, 22 февраля на страницах специального выпуска «Комсомольской правды «Новейшая история России» читайте о том, как изменились страна и мир с февраля 2022 года!

Основные темы выпуска:

- Стенограмма послания президента России Федеральному собранию 21 февраля 2023 года;

- Год назад Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Право республик Донбасса на независимость и историческое право России на эти регионы — не только Донбасс, но и Приазовье: Запорожскую и Херсонскую области. Как проходит интеграция новых регионов и что это даст для развития России.

- «Нас вынудили»: Какие предложения о всеобщей безопасности Россия делала Западу накануне начала специальной военной операции. И как коллективный Запад их проигнорировал;

- «Мы ответили»: Что показали битвы за Мариуполь, Северодонецк с Лисичанском и Соледар с Бахмутом;

- До последнего украинца: Бывшие западные партнеры боятся прямого военного столкновения с Россией, но все время «подбадривают» украинцев умирать, поставляя оружие;

- Главные тайны санкционной войны;

- Все для победы: что делают для фронта волонтеры-изобретатели, какие маскировочные сети шьют в Марфиной обители, какие письма и посылки отправляют на передовую школьники страны.

Спрашивайте во всех точках продажи прессы вашего города 22 февраля!