Что почитать в свежем номере спецвыпуска «Комсомольской правды» 22 февраля

Самые важные темы читайте в свежем выпуске "Комсомолки".
Фото: Артур СЕЛИМОВ
В среду, 22 февраля на страницах специального выпуска «Комсомольской правды «Новейшая история России» читайте о том, как изменились страна и мир с февраля 2022 года!
Основные темы выпуска:
- Стенограмма послания президента России Федеральному собранию 21 февраля 2023 года;
- Год назад Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Право республик Донбасса на независимость и историческое право России на эти регионы — не только Донбасс, но и Приазовье: Запорожскую и Херсонскую области. Как проходит интеграция новых регионов и что это даст для развития России.
- «Нас вынудили»: Какие предложения о всеобщей безопасности Россия делала Западу накануне начала специальной военной операции. И как коллективный Запад их проигнорировал;
- «Мы ответили»: Что показали битвы за Мариуполь, Северодонецк с Лисичанском и Соледар с Бахмутом;
- До последнего украинца: Бывшие западные партнеры боятся прямого военного столкновения с Россией, но все время «подбадривают» украинцев умирать, поставляя оружие;
- Главные тайны санкционной войны;
- Все для победы: что делают для фронта волонтеры-изобретатели, какие маскировочные сети шьют в Марфиной обители, какие письма и посылки отправляют на передовую школьники страны.
Спрашивайте во всех точках продажи прессы вашего города 22 февраля!