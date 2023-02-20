В Ростове в Октябрьском районе несколько домов остались без отопления

Несколько домов в Ростове остались без электричества Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе несколько домов остались без отопления. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщили очевидцы 20 февраля.

По словам жительницы дома на улице Текучева, 141, вечером, когда она вернулась домой с работы, отопления уже не было. Квартира успела за это время остыть и находиться в ней было невозможно.

- Позвонила диспетчеру. Мне сказали, что отопления нет не только в моем, но и других близлежащих домах. Причиной стала авария на теплосетях, – отметила ростовчанка.

Девушка также отметила, что сотрудник диспетчерской заверил, что проблема должна была решиться еще в 5 вечера. Однако, тепла в домах у ростовчан так и не появилось. Отметим, что сейчас столбики термометров в городе показывают -1 градус, жильцы пожаловались на холод. На самом сайте "Ростовских тепловых сетей" информации об аварии не было.

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