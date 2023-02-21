В Кагальницком районе в ДТП пострадал 8-летний ребенок

В результате аварии пострадали водитель «Форд Фьюжн» и 8-летний пассажир Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Кагальницкой в ДТП пострадал 8-летний пассажир. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 20 февраля около 13:40 в переулке Комсомольском.

По предварительной информации, 31-летняя водитель "ВАЗ 21140" двигалась в районе дома №35. При проезде нерегулируемого перекрестка, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении автомобилю "Форд Фьюжн" под управлением 42-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «Форд Фьюжн» и 8-летний пассажир «ВАЗ 21140». В медицинском учреждении им была оказана разовая помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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