В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечили 247 человек

У больных наблюдается насморк, температура и общее недомогание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус смогли побороть 247 человек. Соответствующая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии опасный вирус смогли побороть 429 748 дончан.

Отметим, что большинство пациентов переносят инфекцию в легкой форме. У больных наблюдается насморк, температура и общее недомогание. Однако, пациентов с тяжелой формой болезни помещают в стационар, где медики наблюдают за их состоянием. В группу риска попадают пожилые граждане, пациенты со слабым иммунитетом и люди с хроническими заболеваниями.

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