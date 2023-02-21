Жители Ростова из-за ветра и снега ожидали автобусы по 40 минут утром 21 февраля

Непогода в Ростове сохранится в течение двух дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 21 февраля из-за непогоды многие жители Ростова-на-Дону ожидали свои автобусы намного дольше обычного. Под снегопадом, метелью, во время сильного ветра в некоторых случаях на остановках пришлось стоять до 40 минут и больше.

При этом, по словам очевидцев, из-за длительного ожидания в некоторых местах собиралось большое количество людей, поэтому «попасть в общественный транспорт было просто невозможно».

Сейчас зиму и утренние перипетии ростовчане активно обсуждают в социальных сетях. Некоторые отмечают, что, учитывая погоду, нужно было выходить на остановку на час или полтора раньше обычного. Пользователи сети также с иронией добавили, что пешком добраться на работу или учебу сегодня было бы намного быстрее.

К слову, дорожная ситуация в донской столице к полудню все-таки немного улучшилась. Если с утра город был скован 9-балльными заторами, то сейчас сервис «Яндекс. Карты» фиксирует 4 балла.

Добавим, ранее синоптики предупредили, что непогода в Ростове и области сохранится в течение двух дней. Ожидаются осадки, порывы ветра в отдельных районах региона будут достигать 28 м/с.

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