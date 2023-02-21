Сразу 9 машин столкнулись в Ростове-на-Дону в районе СНТ «Защитник»

Официальный комментарий по происшествию от УГИБДД пока не поступал Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону сразу 9 машин столкнулись на дороге, которая проходит от Суворовского микрорайона через СНТ «Защитник». Об этом утром 21 февраля в одном из городских пабликов сообщил местный житель.

Судя по опубликованным фотографиям, в аварию на спуске попали только легковые авто, предположительно, иномарки. Информации о пострадавших нет. Официальный комментарий по происшествию от УГИБДД пока не поступал, в ведомстве еще уточняют информацию.

Местные жители в соцсетях отметили, что приводят в порядок участок проезжей части своими силами, но очень надеются на помощь властей в этом вопросе. Состояние дороги сейчас не самое лучшее, из-за чего создается аварийная ситуация.

Кроме того, по словам ростовчан, из-за открытого шлагбаума машины теперь буквально «носятся» по открытому проезду, рядом с которым ежедневно проходят школьники и остальные жители садового товарищества.

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