Сразу 9 машин столкнулись в Ростове-на-Дону в районе СНТ «Защитник»

Официальный комментарий по происшествию от УГИБДД пока не поступал
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростове-на-Дону сразу 9 машин столкнулись на дороге, которая проходит от Суворовского микрорайона через СНТ «Защитник». Об этом утром 21 февраля в одном из городских пабликов сообщил местный житель.
Судя по опубликованным фотографиям, в аварию на спуске попали только легковые авто, предположительно, иномарки. Информации о пострадавших нет. Официальный комментарий по происшествию от УГИБДД пока не поступал, в ведомстве еще уточняют информацию.
Местные жители в соцсетях отметили, что приводят в порядок участок проезжей части своими силами, но очень надеются на помощь властей в этом вопросе. Состояние дороги сейчас не самое лучшее, из-за чего создается аварийная ситуация.
Кроме того, по словам ростовчан, из-за открытого шлагбаума машины теперь буквально «носятся» по открытому проезду, рядом с которым ежедневно проходят школьники и остальные жители садового товарищества.
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