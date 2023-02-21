Водителей попросили быть осторожными во время ветра, снега и гололедицы в Ростовской области

Автолюбителям рекомендуют строго придерживаться правил дорожного движения Фото: Иван МАКЕЕВ

21 и 22 февраля в Ростовской области прогнозируют штормовой ветер, сильные осадки с мокрым снегом и гололедицу. Водители должны быть очень осторожными на дорогах в таких условиях, напоминает Госавтоинспекция.

- Автолюбителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, особенно около пешеходных переходов. Также следует увеличить дистанцию с другими машинами. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры. Лучше вовсе воздержаться от поездок на дальние расстояния, - отметили в ведомстве.

Отдельным обязательным требованием в любую погоду остается наличие детского удерживающего кресла. Только на таких сидениях нужно перевозить детей до 7 лет. Нарушителям, которые не придерживаются этого правила, грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Напомним, Госавтоинспекция опубликовала предостережения для водителей из-за непогоды, которая обрушилась на донской регион. Известно, что утром во вторник многие жители Дона не смогли вовремя добраться на работу и учебу из-за внушительных дорожных заторов.

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