Эксперты прогнозирую снижение доли валютных сбережений россиян в 2023 году Фото: Анастасия Осипова

Розничный портфель сбережений в иностранной валюте в российских банках за 2023 год, по прогнозам экспертов, уменьшится на 8-9%, а его доля в общем объеме пассивов физлиц снизится до 9%. На фоне снижения интереса к доллару США и евро продолжит расти спрос на депозиты в альтернативных валютах.

Как отмечают в ВТБ, на конец 2022 года доля валютных сбережений в общем портфеле классических розничных пассивов банка снизилась вдвое и составила 11%. В этом году тренд продолжится, и доля валюты в общем объеме привлечений скорректируется до 9%.

- Околонулевые ставки по депозитам в классических валютах в 2023 году приведут к снижению интереса россиян к этим инструментам. После завершения срока валютных вкладов розничные клиенты будут переводить средства в рублевые инструменты, а также в депозиты в альтернативных валютах. По нашим прогнозам, существенно – в 1,5 раза – вырастет спрос на вклады в китайских юанях, – пояснила Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Ожидается, что в целом объем розничных сбережений в 2023 году будет расти быстрее рынка. Наибольший рост спроса продемонстрируют вклады до 6 месяцев: банк фиксирует возвращение внимания клиентов к коротким и среднесрочным депозитам.