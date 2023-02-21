Юные футболисты из ЮФО получили основы финансовой грамотности

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Специалисты центра финансовой грамотности банка «Центр-инвест» провели серию образовательных мероприятий в рамках проекта повышения финансовой грамотности школьников ЮФО для учеников 5-10 классов академии «ФК Краснодар».

В течение двух недель двести школьников получали полезные знания на тему финансовой грамотности. Ребята знакомились с финансовыми терминами, осваивали правила ведения личного и семейного бюджета, учились вычислять схемы и методы работы мошенников с банковскими картами. И все это не на скучных лекциях, а в рамках образовательных игр.

- Любое образование должно не только передавать накопленные знания следующему поколению, но и учить «добывать» новые знания самостоятельно, критически их оценивать, структурировать и формировать новые представления о меняющемся мире, - подчеркнул главную идею работы Центра Высоков Василий Васильевич, Д.э.н., профессор, Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Социально-образовательные проекты банка отражают ответственное отношение к развитию общества в регионах присутствия и способствуют росту финансовой грамотности населения. В 2014 году банк первым в стране открыл Центр финансовой грамотности. Сегодня работает семь таких Центров на Юге России, в которых более 1,5 миллионов человек уже получили бесплатные консультации. Еще 1,4 миллиона человек подключились к семинарам, а почти 4 000 участников стали волонтерами по курсу Банковское дело.

С 2019 года в Центре также действует программа доступного финансового образования на языке жестов, организованная совместно с Краснодарским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».