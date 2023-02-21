Ростовчанам рассказали, можно ли кормить кошек и собак блинами со стола

Как бы хвостатые ни выпрашивали блинчик с пылу с жару - угощать их не стоит. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кошек и собак ни в коем случае нельзя кормить блинами — хоть с начинкой, хоть без нее, ведь человеческое лакомство может запустить разрушительные и необратимые последствия в организме домашнего питомца. Об этом предупредил ветеринар Богдан Галкин в интервью NEWS.ru, учитывая то, что во время масленицы с 20 по 26 февраля больше хозяев могут угостить своих любимцев едой со своего стола.

- Нельзя кормить никакими блинами - с начинкой, ни без - ни кошек, ни собак. Для них это слишком жирно. И если они съедают блины, то на следующий день хозяева их приводят к ветеринару с обострениями панкреатита и гастрита, - печень не выдержит, - обратил внимание специалист. - Такая еда провоцирует кардинальные сбои пищеварения и метаболизма, это может запустить необратимые разрушительные процессы в организме питомца.

Добавим, что ранее врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова предупредила, что блины — это калорийное блюдо: в одном содержится до 150 килокалорий. И, если вы планируете угощаться блинами всю неделю, то в день можно их себе позволить не больше одного-двух. А чтобы сократить калорийность, брать антипригарную сковороду, не использовать масло, а в тесто замешивать цельнозерновую муку с минимумом сахара.

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