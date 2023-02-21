Сомнолог развеяла перед ростовчанами мифами о пользе алкоголя при засыпании

Если алкоголь и помогает быстрее уснуть, то качество сна значительно пострадает. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если алкоголь и может помочь быстрее уснуть, то качество самого сна значительно испортит. Спиртное делает сон более фрагментированным, когда организм начинает перерабатывать алкоголь. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

- Помощь заключается лишь в том, что спиртное расслабляет, позволяет избавиться от настойчивых мыслей, несколько сместить фокус внимания с проблем. Человек перестает нервничать и может заснуть быстрее, - поясняет доктор. - Однако ночью, в то время как организм занят метаболизмом спиртного, идет целый ряд внутренних процессов, в том числе накопление ацетальдегидов и других продуктов метаболизма алкоголя. В результате сон может прерываться.

Также ранее сомнолог рассказала, что сбитый режим или недостаток сна значительно влияет на деятельность человека, но такую проблему достаточно легко исправить. Для молодых и здоровых людей подойдет быстрый способ — полностью не спать одну ночь, и тогда организм войдет в привычный режим.

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