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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:58

Сильный ветер, снег и гололедицу прогнозируют в Ростове на 21 и 22 февраля

Стихия уже обрушилась на город утром во вторник
Ангелина СКИБА
Завтра вновь может выпасть снег и усилиться ветер

Завтра вновь может выпасть снег и усилиться ветер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону сильный ветер, мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются не только в течение 21 ферваля, но и на следующий день, 22 числа. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

- С 21 по 22 февраля ожидаются осадки в виде снега и дождя, на дорогах - гололедица. До вечера во вторник возможно усиление ветра до 24 м/с, на следующий день - до 18 м/с, - говорится в сообщении.

Отметим, во второй половине дня 21 февраля распогодилось: ветер унес тучи, и сейчас видно синее небо. Однако в случае нового разгула стихии ростовчанам следует придерживаться правил безопасности.

Спасатели рекомендуют во время порывов ветра держаться в отдалении от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев. Также не стоит подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. При скачках напряжения в электросети нужно отключать все электроприборы. В экстренных ситуациях звонки принимают по номеру «112».

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