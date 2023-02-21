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НовостиОбщество21 февраля 2023 13:10

В Ростов из ДНР этапируют школьницу, которую подозревают в работе на СБУ

По предварительным данным, она передавала координаты российских военных
Михаил СТРИЖЕВ
Соответствующее решение было принято в суде в ДНР.

Соответствующее решение было принято в суде в ДНР.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Донецкой народной республике рассмотрел административное дело в отношении несовершеннолетней наводчицы СБУ. Девушку направят в центр временного содержания в Ростовской области. Информация об этом была опубликована на сайте суда.

По предварительным данным, школьница передавала координаты российских военных в проукраинские группы в интернете. Сбором этих данных занимается Служба безопасности Украины.

Уточняется, что несовершеннолетнюю этапируют в Ростовскую область. В соответствии с административным законодательством России ее поместят в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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