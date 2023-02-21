В Ростове 1 марта проверят систему оповещения населения

Сигналы сирены прозвучат 10:30
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Ростове-на-Дону 1 марта проверят систему оповещения граждан. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно информации ведомства, сигналы сирены прозвучат в 10:30. После чего гражданам необходимо включить местные ТВ-каналы и радио, где будет передано учебное сообщение.
Управление ГО и ЧС города призывает ростовчан проявить внимание к сообщениям системы оповещения.
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