В Ростове 1 марта проверят систему оповещения населения

Сигналы сирены прозвучат 10:30 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове-на-Дону 1 марта проверят систему оповещения граждан. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации ведомства, сигналы сирены прозвучат в 10:30. После чего гражданам необходимо включить местные ТВ-каналы и радио, где будет передано учебное сообщение.

Управление ГО и ЧС города призывает ростовчан проявить внимание к сообщениям системы оповещения.

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(Подробности)