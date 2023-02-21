Весь март жители Ростова-на-Дону могут стерилизовать котов по льготной цене

Отметим, что за 2022 год процедуру прошли 388 животных. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону весь март горожане смогут стерилизовать котов и кошек по льготной цене. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, с 1 по 31 марта ростовчане могут приводить домашних любимцев на кастрацию по льготной цене. Акция направлена на популяризацию стерилизации домашних питомцев. Она будет проходить в пяти государственных ветлечебницах, а цены за процедуру снизят в два раза. Отметим, что за 2022 год процедуру прошли 388 животных.

Записаться на процедуру по условиям акции горожанам нужно заранее. Стерилизовать животное в Ростове можно по адресам: пр.Кировский, 106, ул. Катаева, 232, ул. 2-я Краснодарская, 39, ул. Брестская, 2/81. Также ветеринары будут принимать в поселке Верхнетемерницком на ул.Венеры, 21.

Кроме того, 28 февраля, во Всемирный день льготной стерилизации животных донская ветслужба проводит еще одну акцию по льготной кастрации. В ней примут участие больше 20 государственных ветеринарных лечебниц области.

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