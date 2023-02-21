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НовостиОбщество21 февраля 2023 15:45

В Ростовской области до 16 марта ожидаются перебои в теле- и радиовещании

Возможны помехи длительностью от 5 до 12 минут
Ангелина СКИБА
Непостоянное вещание будет связано с солнечной интерференцией

Непостоянное вещание будет связано с солнечной интерференцией

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в течение февраля, а потом и до 16 марта ожидаются кратковременные перебои теле- и радиовещания. Об этом говорится на сайте РТРС.

Так, c 21 февраля до 16 марта возможны периодические 5-минутные помехи с 11:50 до 13:06. Неполадки такой же длительности можно будет заметить с 24 февраля по 10 марта с 11:23 до 11:47. Это касается вещания РТРС-1, РТРС-2, Маяк, Радио России, Вести FM.

С 23 февраля до 7 марта перебои длительностью до 12 минут в период с 11:13 до 11:57 также могут произойти во время программ «Че».

Как пояснили специалисты РТРС, помехи во время вещания будут связаны с солнечной интерференцией. Это зашумление сигнала, принимаемого со спутника, из-за смешения волн с излучением от Солнца. Подобные явления происходят ежегодно.

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