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НовостиОбщество21 февраля 2023 16:28

В Ростове разыскивают без вести пропавшую 82-летнюю пенсионерку

Дина Суханова (Аксиновская) не выходит на связь больше суток
Лейла МИРИШОВА
У нее среднее телосложение, темно-русые с сединой волосы и карие глаза. Фото: "ЛизаАлерт"

У нее среднее телосложение, темно-русые с сединой волосы и карие глаза. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшую пенсионерку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Согласно ориентировке, Дина Суханова (Аксиновская) не выходит на связь с 20 февраля. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все улицы и дворы города в поисках пропавшей.

Рост пенсионерки – около 155 сантиметров. У нее среднее телосложение, темно-русые с сединой волосы и карие глаза.

В день исчезновения она была одета в черную куртку, красно-оранжевую вязаную жилетку, клетчатую рубашку сине-желтого цвета, серые штаны, черные сапоги и серую шапку. С собой у нее была черная сумка.

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