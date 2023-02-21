Forbes признал блогера Хасбика из Дагестана долларовым миллионером

Хасбик заработать 2,2 млн долларов. Фото: соцсети блогера

Forbes признал блогера Хасбуллу Магомедова, более известного в сети как Хасбик, долларовым миллионером. Об этом сообщает "КП – Ставрополь".

За три года карьеры Хасбик смог заработать 2,2 млн долларов. Например, на шоу в Буэнос-Айресе дагестанец выручил больше 300 тысяч долларов. По данным аргентинской прессы, обычный билет на Хасбика стоил 157 долларов, а VIP-проход – почти тысячу. С такими расценками нетрудно сколотить целое состояние. Также блогер подписал контракт с UFC. Но условия соглашения никто не разглашает.

Другой источник заработка Хасбуллы Магомедова называют NFT, созданные командой блогера в конце 2021 года. Причем уже на старте они заработали не менее 2 млн долларов.

Напомним, что Хасбулла Магомедов стал популярным после вирусного видеоролика благодаря фразе "Клубника – бомба, честно говоря". Пользователям сети понравился образ взрослого парня, который выглядит как ребенок. Но у этой известности есть обратная сторона: низкий рост – следствие редкого генетического заболевания.

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