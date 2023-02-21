В Новочеркасске "Кино-Космос" выставили на торги за долги

Если покупатель не найдется, то дебиторская задолженность на торгах выставят за более низкую цену. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новочеркасске выставили на торги дебиторскую задолженность кинотеатра "Кино-Космос". Информация об этом опубликована на сайте единого федерального реестра сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Всего организация продает четыре лота. Два из них в отношении ИП (1,9 миллиона и 2,4 миллиона рублей), еще один - физического лица (878 тысяч рублей) и последний - в отношении ООО "Назар" (почти 2 миллиона рублей). На торгах они стоят чуть дешевле. Общая стоимость составляет почти 6,5 миллиона рублей. За эту сумму покупатель получит возможность требовать с управляющей компании долги, накопившиеся перед организацией, предпринимателями и физлицом. Если покупатель не найдется, то дебиторскую задолженность на торгах выставят за более низкую цену.

Кинотеатр на проспекте Баклановском,120, закрыт уже почти три года. В марте 2020-го Арбитражный суд Ростовской области признал организацию банкротом. Через пару лет предпринимательница из Ростова выкупила полувековое здание «Кино-Космоса» площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. За него пришлось отдать 54 миллиона рублей. Вскоре на торги выставили трансформаторную подстанцию кинотеатра.

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