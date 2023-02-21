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НовостиОбщество21 февраля 2023 19:21

В Новочеркасске "Кино-Космос" выставили на торги за долги

На торги выставили права требования на долговые обязательства кинотеатра стоимостью 6,5 миллиона рублей
Лейла МИРИШОВА
Если покупатель не найдется, то дебиторская задолженность на торгах выставят за более низкую цену.

Если покупатель не найдется, то дебиторская задолженность на торгах выставят за более низкую цену.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новочеркасске выставили на торги дебиторскую задолженность кинотеатра "Кино-Космос". Информация об этом опубликована на сайте единого федерального реестра сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Всего организация продает четыре лота. Два из них в отношении ИП (1,9 миллиона и 2,4 миллиона рублей), еще один - физического лица (878 тысяч рублей) и последний - в отношении ООО "Назар" (почти 2 миллиона рублей). На торгах они стоят чуть дешевле. Общая стоимость составляет почти 6,5 миллиона рублей. За эту сумму покупатель получит возможность требовать с управляющей компании долги, накопившиеся перед организацией, предпринимателями и физлицом. Если покупатель не найдется, то дебиторскую задолженность на торгах выставят за более низкую цену.

Кинотеатр на проспекте Баклановском,120, закрыт уже почти три года. В марте 2020-го Арбитражный суд Ростовской области признал организацию банкротом. Через пару лет предпринимательница из Ростова выкупила полувековое здание «Кино-Космоса» площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. За него пришлось отдать 54 миллиона рублей. Вскоре на торги выставили трансформаторную подстанцию кинотеатра.

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