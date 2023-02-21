Жители Ростова-на-Дону смогут реализовать свои инициативные проекты

Отметим, финансирование проектов будет осуществляться за счет бюджета Ростова. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону жители смогут реализовать свои инициативные проекты. Об этом в ходе 17-го заседания городской думы сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- С инициативой выполнить тот или иной проект вправе выступить группа численностью не менее десяти человек. Для внесения в администрацию города проект должен быть рассмотрен на собрании граждан, — рассказал глава администрации.

Отметим, финансирование проектов будет осуществляться за счет бюджета Ростова. При этом, инициаторы также смогут вносить и свои средства или принять участие в реализации проекта. По словам Алексея Логвиненко, если внесут несколько инициатив с похожим содержанием, то будет проводиться конкурсный отбор.

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