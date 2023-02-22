В Коктебеле могут закрыть самый популярный нудистский пляж

Соответствующее решение обсудили в середине февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Коктебель, что под Феодосией, хотят закрыть самый популярный нудистский пляж. Об этом сообщила "КП-Крым".

Соответствующее решение обсудили в середине февраля в ходе заседания комитета по туризму, курортам и спорту. С предложением выступила замначальника отдела организаций деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Крыму Ольга Алексеева. По ее словам, стоит на законодательном уровне урегулировать работу подобных пляжей, так как они могут мешать остальным курортникам и особенно семьям с детьми.

- Привлечь данных лиц за нахождение в обнаженном виде в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ проблематично, так как отсутствует состав, попадающий под данный вид поведения. Решить проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон "Об административных правонарушениях в Республике Крым" и предусмотреть ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах, - заявила чиновница.

Местные жители и сотрудники отелей разделились на "за" и "против". Часть из них уверена, что Коктебель без нудистского пляжа перестанет быть интересен людям со всех уголков страны. Другие же считают, что такое решение поможет привлечь больше гостей, которые приезжают семьями с детьми.

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