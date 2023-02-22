В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 96 человек

За все время пандемии число выздоровевших составило 429 844 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 96 человек. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф 21 февраля.

Отметим, что за все время пандемии количество выздоровевших граждан составило 429 844.

В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. У жителей наблюдается насморк, температура, боль в горле и общее недомогание. При легкой форме пациенты переносят болезнь дома. Граждан с тяжелой формой отправляют на лечение в стационар, где за их состояние пристально наблюдают медики.

Напомним, что жителям необходимо соблюдать меры личной гигиены, чтобы не подхватить инфекцию. Необходимо чаще мыть руки, проветривать регулярно помещения и при себе иметь антисептик.

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(Подробности)