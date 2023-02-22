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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:39

Донские школьники сделали талисманы для участников спецоперации

Всероссийскую акцию поддержали юнармейцы аксайского лицея № 1
Лейла МИРИШОВА
Сшитые ребятами талисманы передадут в пункты сбора гуманитарной помощи. Фото: правительство Ростовской области

Сшитые ребятами талисманы передадут в пункты сбора гуманитарной помощи. Фото: правительство Ростовской области

Учащиеся аксайского лицея № 1 присоединились к Всероссийской акции «Талисман добра»и смастерили для участников СВО талисманы. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Отметим, что акция началась накануне Дня защитника Отечества и будет длиться бессрочно. Ребята сшили небольшие солнышки для солдат. Школьники уверены, что их талисманы обязательно пригодятся. Для бойцов СВО поддержка и привет из родного края – настоящий источник сил. Донские юнармецы принимают участие во всех патриотических акциях и мероприятиях, причем делают это по собственному желанию.

Так, сшитые ребятами талисманы передадут в пункты сбора гуманитарной помощи, а затем в руки бойцам.

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