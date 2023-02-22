В Ростове нашли живой без вести пропавшую пенсионерку

Женщину нашли спустя два дня. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове-на-Дону нашли живой без вести пропавшую 82-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в поисково-спасательно отряде "ЛизаАлерт".

Отметим, что женщина вышла из дома 20 февраля. Она не отвечала на звонки и смс.

Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывали все улицы. Пенсионерку удалось найти поздним вечером 21февраля.

Женщину доставили домой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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