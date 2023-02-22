Предупреждение об угрозе ракетного удара в Ростовской области назвали фейком

Хакеры провели атаку на радиоэфиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области назвали фейком объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эта информация поступила от пресс-службы управления МЧС России по донскому региону.

- В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Это не соответствует действительности, - подчеркнули в ведомстве.

Жителей Дона попросили сохранять спокойствие и следить за сообщениями только от официальных источников.

Отдельно в управлении МЧС добавили, что в дежурную смену не поступало сообщений о подозрительных радиоэфирах именно на территории Ростовской области.

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