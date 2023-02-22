Губернатор Василий Голубев проконтролирует исполнение поручений президента в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области губернатор Василий Голубев дал поручения по задачам, которые 21 февраля 2023 года определил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

- Задач поставлено много, все они конкретные и нацелены на результат. Работу по некоторым направлениям уже активно ведем, по другим - только предстоит начать. Выполнение поручений президента буду держать на особом контроле, - написал в своем телеграм-канале Василий Голубев.

Так, по итогам выступления главы государства донской губернатор потребовал обеспечить работу государственного фонда адресной помощи для семей погибших бойцов и ветеранов СВО. К слову, власти уже оказывают людям необходимую поддержку по этому направлению и намерены ее продолжить, не ожидая создания нового фонда.

Также на Дону планируют воплотить в жизнь ряд программ: от льготной аренды жилья для работников ОПК и расширения внешнеэкономических связей до выстраивания логистических коридоров, а также развития коммунальной и транспортной инфраструктуры. Отметим, что это далеко не все планы донских властей, которые намерены реализовать в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Председатель Заксобрания Ростовской области назвал послание президента «программой защиты и развития России»

Владимир Путин озвучил послание Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года (подробности)