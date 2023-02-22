В Ростове девушка обокрала своего кавалера на свидании

Все деньги девушка потратила на свои нужды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 21-летняя девушка обокрала своего кавалера на свидании. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина познакомился с девушкой накануне похода в ресторан. По пути в увеселительное заведение он решил снять 30 тысяч наличными в банкомате. Когда пара пришла в развлекательное место, то спустя некоторое время спутница мужчины попрощалась и быстро ушла, незаметно прихватив с собой деньги.

Когда мужчина попросил счет, то понял, что ему нечем расплатиться. Он обратился с заявлением в полицию. Позже правоохранители задержали злоумышленницу. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Кража". Выяснилось, что ранее она была уже судима за аналогичное преступление.

- Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.

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