Блины на Масленицу обойдутся жителям Ростовской области в 129 рублей

Актуальную стоимость рассчитали специалисты Ростовстата. Фото: Иван Макеев

Главное блюдо масленичного стола обойдется жителям Ростовской области в 129 рублей. Актуальную стоимость рассчитали специалисты Ростовстата.

Для приготовления блинов по традиционному рецепту понадобится литр молока, 400 г муки, три яйца, 100 г растительного масла, 75 г сахара и 5 г соли. Все эти продукты обойдутся в среднем в 129 рублей (по данным на январь 2023 года). За год ингредиенты для блинов подорожали на семь рублей. Объема получившегося теста хватит примерно на 30-40 блинов. Значит, один блин обойдется всего в три-четыре рубля.

Масленичное кулинарное изделие вкусно само по себе. Однако мало кто откажется побаловать себя начинками. Стоимость их соответственно увеличится. На ту же порцию блинов со сливочным маслом (30г) понадобится 151 рубль, а со сметаной (200 г) - 186. Если взять 100 г варенья, цена составит 164 рубля, с медом (105 г) - 176, со сгущенкой (60 г) - 150. Самые сытные и дорогие блины с мясным фаршем и творогом будут стоить в среднем до 325 рублей, если расход указанных продуктов составит полкило.

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