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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:12

Президент России Владимир Путин помиловал осужденную из Ростовской области

Женщину должны были освободить из заключения уже в феврале 2023 года
Ангелина СКИБА
Представители комиссии по вопросам помилования рассмотрели ходатайства заключенных. Фото: сайт правительства РО

Представители комиссии по вопросам помилования рассмотрели ходатайства заключенных. Фото: сайт правительства РО

Президент России Владимир Путин помиловал осужденную жительницу Ростовской области. Соответствующий указ главы государства озвучили на заседании профильной комиссии, сообщает сайт донского правительства.

Известно, что президент подписал документ об освобождении пожилой батайчанки. Также по делу женщины теперь должны отменить крупный штраф. Эти решения вступили в силу 16 февраля.

Кроме этого решения, представители донской комиссии по вопросам помилования рассмотрели обращение осужденного инвалида-колясочника. Мужчине еще до вынесения приговора, в 2011 и 2017 годах, ампутировали ноги. Сейчас это обстоятельство осложняет ему отбывание наказания. Кроме того, у заключенного имеется сосудистое заболевание, из-за которого его дальнейшее лечение возможно только в домашних условиях.

Заключение с рекомендациями по этому делу в итоге направили губернатору Ростовской области. Остальные ходатайства отклонили.

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