В Ростовской области выдали первую льготную ипотеку под 1% для выпускников-отличников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первую в Ростовской области льготную ипотеку под 1% для выпускников-отличников выдал Сбер. Ее оформила преподаватель по алгебре в ЮФУ Виктория Мякотина.

В этом году банк участвует в программе льготной ипотеки донского правительства. На получение льготной ипотеки могут претендовать выпускники-отличники, которые уже работают врачами, преподавателями и учителями в бюджетных организациях региона.

Ипотека выдается под стандартную ставку, а разница между ней и одним процентом компенсирует «Агентство жилищных программ». Субсидия предоставляется в течение десяти лет.

Отметим, что под эту программу подпадает как покупка жилья в новых домах, так и строительство своего дома. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей, а срок ипотеки — до 30 лет.

- Приобретение своего жилья – один из самых важных моментов для молодых людей. Для них мы реализуем целый ряд программ, - подчеркивает управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов. - Например, банк снизил минимальный возраст заемщиков с 21 года до 18 лет и сделал молодежную ипотеку доступной по господдержке. А теперь еще и участвует в программе для отличников — она поможет проще решить вопрос с жильем и даст мотивацию способным студентам.

По словам замдиректора «Агентства жилищных программ» Ольги Бутримовой, реализация программы, с одной стороны, существенно снизит нагрузку по выплате ипотеки, что создаст более комфортные условия для жизни, с другой стороны, обеспечит квалифицированными кадрами самые востребованные в регионе отрасли.