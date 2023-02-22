Как будут работать в праздничные дни банковские отделения

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Несмотря на предстоящие праздничные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества и к 8 Марта, по сообщению ВТБ, отделения банка готовы принимать клиентов и в эти дни.

Обслуживать физических лиц по всей стране будут в 195 наиболее востребованных у клиентов отделениях банка. Отметим, что 22 февраля и 7 марта обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.

23, 24 февраля и 8 марта будут работать только дежурные отделения. Их перечень и режим работы можно посмотреть на сайте финансовой организации. Стоит отметить, что большинство финансовых операций в эти дни можно производить в онлайн-режиме через приложение.

При этом не следует забывать, что в период длительных выходных финансовые мошенники традиционно увеличивают свою активность. Поэтому специалисты рекомендуют, никому не сообщать свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений, использовать только проверенные сайты для оплаты товаров или услуг и желательно проверять ссылку, прежде чем перейти по ней.

На блокировку экрана и банковского приложения следует установить сложный пароль. Также не стоит отвечать на звонки с неизвестных номеров, и при любых сомнениях в собеседнике нужно сразу прервать разговор или переписку. Для подтверждения или опровержения информации лучше самостоятельно перезвонить по официальному телефону банка.

Немаловажное значение имеет страховка карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний, а также наличие банковской карты, в том числе цифровой, с минимальной суммой на остатке. В этом случае, если данные дополнительной карты окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики.