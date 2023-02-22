Донские депутаты поздравили участников СВО из Ростовской области с Днем защитника Отечества

Подарки вручили бойцам, которые находятся на территории Луганской Народной Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Донские депутаты и партийные волонтеры поздравили мобилизованных бойцов из Ростовской области с Днем защитника Отечества. Участникам специальной операции, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, доставили полезные вещи и автомобиль.

Как уточнили в донском парламенте, военные получили машину, предназначенную для перевозки питьевой воды. Также личному составу подарили специальное снаряжение, многофункциональные инструменты (мультитулы), окопные свечи, термопосуду и теплые вещи.

- Те ребята, которые защищают Россию, защищают мирную жизнь своих жен, матерей, детей - это те люди, кому мы обязаны сегодня сказать спасибо, поблагодарить их и пожелать, чтобы они, выполнив свой долг, вернулись живыми и здоровыми, - сказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

В отправке груза также участвовали председатель Молодежного парламента при Заксобрании Дона Ольга Мирошниченко, депутаты Максим Гелас и Сергей Ковалев, депутат городской думы Ростова-на-Дону Магомед Дарсигов.

- Мы встретили настоящих героев, людей сильных духом. Они служат с честью, достойно выполняют свой долг. Со своей стороны и депутаты, и руководители транспортных предприятий, которых я представляю, и вообще все жители Ростовской области обязательно будут поддерживать наших защитников, - прокомментировал Магомед Дарсигов.

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