Салют на 23 февраля в Ростове-на-Дону: будет ли, когда смотреть

Фейерверки на 23 февраля запустят в Ростове и Новочеркасске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Салют на 23 февраля в Ростове-на-Дону запустят в 21.00. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и пусковых установок в девяти городах округа, два из которых на Дону — Ростов и Новочеркасск.

- При проведении салютов будет задействовано более 50 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 105-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга» и 125-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга-М», - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Уточняется, что артиллерийские расчеты Южного военного округа запустят по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, израсходовав при этом около 5 тысяч различных боеприпасов.

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