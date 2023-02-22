В Ростове в публичной библиотеке пройдет патриотическая выставка

Патриотическая выставка пройдет в Ростове. Фото: официальная страница Максима Ильина в "ВК"

В Ростове, в публичной библиотеке, 24 февраля открывается экспозиция художника Максима Ильинова. Над работами, которые смогут увидеть ростовчане, мастер трудился весь год.

Творческий и духовный взгляд художника на различные воплотился в серии плакатов, картин, стихов, видеоклипов. Многие работы мастер посвятил СВО и силе русского духа.

Главная идея выставки - через искусство осветить события нашего времени и будущего России. Экспозиция будет работать до 8 марта.

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