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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:40

В микрорайоне Суворовском дома остались без отопления и горячей воды

Устранить неполадки обещают до 21:00
Екатерина ПОПОВА
На время устранения неполадок подачу тепла временно ограничили в 35 многоквартирных домах.

На время устранения неполадок подачу тепла временно ограничили в 35 многоквартирных домах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В микрорайоне Суворовский на улице Висаитова из-за утечки теплоносителя 35 домов остались без тепла. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Авария произошла в тепловой камере около дома №3. На место сразу выехали оперативные бригады АО «Краснодартеплосеть» и перекрыли течь. Обследование места порыва показало, что причиной стал дефект на воздуховоде теплотрассы.

Сейчас на месте работают коммунальщики. На время устранения неполадок подачу тепла временно ограничили в 35 многоквартирных домах.

Ремонтные работы планируется завершить до 21:00.

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