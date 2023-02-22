В микрорайоне Суворовском дома остались без отопления и горячей воды

На время устранения неполадок подачу тепла временно ограничили в 35 многоквартирных домах.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В микрорайоне Суворовский на улице Висаитова из-за утечки теплоносителя 35 домов остались без тепла. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Авария произошла в тепловой камере около дома №3. На место сразу выехали оперативные бригады АО «Краснодартеплосеть» и перекрыли течь. Обследование места порыва показало, что причиной стал дефект на воздуховоде теплотрассы.
Сейчас на месте работают коммунальщики. На время устранения неполадок подачу тепла временно ограничили в 35 многоквартирных домах.
Ремонтные работы планируется завершить до 21:00.
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