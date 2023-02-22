В праздничные дни полиция будет проверять донских водителей на трезвость

Проверки должны уменьшить риск совершения ДТП с пьяным водителем за рулем в праздничные дни. Фото: Олег УКЛАДОВ

В период затяжных праздничных дней сотрудники донской Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей во всех городах и районах Ростовской области. Об этом сообщается на сайте УГИБДД России по региону.

Известно, что в проверках также примут участие экипажи специализированного батальона ДПС. Как сообщают в УГИБДД, рейды должны уменьшить риск совершения ДТП с пьяным водителем за рулем в праздничные дни.

- Госавтоинспекцией принимаются дополнительные меры, направленные на недопущение подобных аварий. С начала этого года за нарушения правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками Госавтоинспекции в Ростовской области составлено 869 административных материалов, - говорится в сообщении.

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