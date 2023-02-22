Алексей Логвиненко вручил награды в честь Дня защитника отечества

Перед собравшимися выступили творческие коллективы. ФОТО: сайт городской администрации

В преддверии Дня защитника отечества в Ростовском академическом театре чествовали всех причастных к этому празднику. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма из рук Алексея Валентиновича получили военнослужащие, полицейские, ветераны, представители СМИ, сферы образования и учащиеся.

- Хочу выразить слова признательности всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, - обратился к присутствующим глава администрации.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы, а в фойе театра работало сразу несколько тематических выставок.

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