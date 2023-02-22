На Дону вышла книга о музее «Самбекские высоты»

Книга построена на интервью с участниками проекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В музее «Самбекские высоты» прошла презентация книги «Все, что было не со мной, – помню», сообщается на сайте регионального правительства.

Автором книги является журналист, заслуженный работник культуры РФ Любовь Суркова. В произведении отражены все этапы создания мемориала «Самбекские высоты». А сама книга построена на интервью с участниками проекта.

История уходит в далекий 1947 год, когда жители села Самбек начали хоронить останки воинов в братскую могилу. А потом установили погибшим памятник.

– Этот грандиозный комплекс останется с нами на долгие десятилетия. Поколения молодежи будут узнавать правду о Великой Отечественной войне, о тех жертвах, которые наша страна положила на алтарь Победы, – сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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