В Ростовской области пройдет конкурс красоты для женщин «золотого возраста»

Стать участницами смогут женщины в возрасте от 70 лет, которые получают соцработника.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Дону пройдет ежегодный конкурс «Красота «золотого возраста». Стать участницами смогут женщины в возрасте от 70 лет, которые пользуются услугами соцработника. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Конкурсантки должны будут презентовать себя, затем сделать фото в стиле 40-50-х годов прошлого века. А еще взять любимый отрывок из любого советского фильма, переделать его на современный лад и разыграть постановку перед жюри.
- В связи с соблюдением санитарных требований в этом году конкурс проводится в дистанционном формате, - говорится в сообщении.
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