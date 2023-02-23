Тренер Валерий Карпин раскритиковал состояние газона на «Ростов-Арене»

Карпин остался недоволен состоянием газона на стадионе. Фото: Платон СОЗОНТОВ

Валерий Карпин раскритиковал состояние газона на стадионе «Ростов-Арена». Тренер ФК «Ростов» высказался о качестве поля 22 февраля, на пресс-конференции после матча с «Уралом».

Карпин заявил, что из-за газона футболисты не могли показать игру высокого уровня. По его словам, «бить вперед и все — больше на этом поле ничего невозможно делать». При этом он отметил, что проблема заключается не в погоде.

— В феврале играть можно и нужно, если поле будет нормальным. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат пожестче. Даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем это, — прокомментировал тренер.

Карпин также рассказал, что ему объясняли, почему поле находится в таком состоянии. Однако озвученные доводы наставника «желто-синих» не убедили.

— Объяснения всегда находятся: то слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой-то – постоянные отмазки, — сообщил тренер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В рейтинг самых перспективных игроков мира вошел защитник ФК "Ростов"

Виктор Мелехин оказался в числе 11 спортсменов из России в этом списке. (Подробности)