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НовостиОбщество23 февраля 2023 7:40

Тренер Валерий Карпин раскритиковал состояние газона на «Ростов-Арене»

По его мнению, на таком поле футболисты не могли показать все, на что они способны
Михаил СТРИЖЕВ
Карпин остался недоволен состоянием газона на стадионе.

Карпин остался недоволен состоянием газона на стадионе.

Фото: Платон СОЗОНТОВ

Валерий Карпин раскритиковал состояние газона на стадионе «Ростов-Арена». Тренер ФК «Ростов» высказался о качестве поля 22 февраля, на пресс-конференции после матча с «Уралом».

Карпин заявил, что из-за газона футболисты не могли показать игру высокого уровня. По его словам, «бить вперед и все — больше на этом поле ничего невозможно делать». При этом он отметил, что проблема заключается не в погоде.

— В феврале играть можно и нужно, если поле будет нормальным. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат пожестче. Даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем это, — прокомментировал тренер.

Карпин также рассказал, что ему объясняли, почему поле находится в таком состоянии. Однако озвученные доводы наставника «желто-синих» не убедили.

— Объяснения всегда находятся: то слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой-то – постоянные отмазки, — сообщил тренер.

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