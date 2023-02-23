В Ростовской области анонсировали массовые рейды по выявлению пьяных водителей

Рейды пройдут в праздничные выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области организуют рейды по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. Проверки пройдут в праздничные выходные, с 23 по 25 февраля. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Рейды ожидаются во всех городах и районах области. В них примут участие в том числе экипажи специализированного батальона ДПС ГИБДД. Они будут помогать территориальным подразделениям.

В управлении ГИБДД отметили, что в 2023 году в регионе было зарегистрировано десять аварий с участием нетрезвых водителей. В результате происшествий два человека погибли, еще десять получили травмы.

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