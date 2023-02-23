Ростовчанам рассказали, как на Масленицу будут ходить электрички до Азова и Таганрога

Отправиться в Таганрог и Азов можно будет на электричке. Фото: Иван МАКЕЕВ

25 и 26 февраля из Ростова будут ходить электрички в Азов и Таганрог. В субботу и воскресенье в этих городах пройдут мероприятия, посвященные Масленице. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

25 и 26 февраля с вокзала Ростов-Пригородный электричка в Таганрог будет отправляться в 10.00. В Таганрог транспорт прибудет в 11.28. В течение двух дней в приморском городе будет проходить тематическая экскурсия.

26 февраля в Азовне состоится праздник «Широкая Масленица на Дону». Время отправления поезда с вокзала Ростов-Пригородный — 12.32, прибытия в Азов — 13.40.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковала подробную программу мероприятий на Масленицу. Они продлятся до 26 февраля.

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