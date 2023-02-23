В Ростовстате определили, что любят мужчины из Ростовской области

Многие дончане придерживаются здорового образа жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовстате в честь Дня защитника Отечества сообщили интересные факты о мужчинах из Ростовской области. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, специалисты выяснили, что в Ростовской области около 1,9 млн мужчин. Большинство — 48,1% — проживают в сельской местности, еще 45,9 % — в городской.

По данным последней переписи населения, 42% донских мужчин имеют среднее профессиональное образование, 20,3% — среднее, 22% — высшее.

Представители сильного пола из Ростовской области придерживаются здорового образа жизни. Например, 25,4% опрошенных занимаются физкультурой, 11,5% — посещают спортзалы.

Досуг дончане любят проводить загородом, на даче. Многие занимаются охотой и рыбалкой.

Напомним, ранее специалисты Ростовстата посчитали, во сколько обойдется приготовление блинов в 2023 году. Они выяснили, что средняя стоимость одной порции составляет 129 рублей.

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На эту сумму можно купить продуктов для 30-40 блинов. (Подробности)