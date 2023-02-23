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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 15:50

Жителей Ростовской области напугали громкие звуки днем 23 февраля 2023

Очевидцы утверждают, что слышали их в нескольких районах города
Михаил СТРИЖЕВ
О подозрительных звуках сообщили жители Таганрога.

О подозрительных звуках сообщили жители Таганрога.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Таганрога заявили, что слышали подозрительные громкие звуки 23 декабря. Сообщения об этом появились в соцсетях.

По словам людей, грохот прозвучал днем. Громкие звуки напугали жителей центра, Северного района, микрорайона «Авиатор» и Богудонии. Были и те, кто слышал их, находясь в населенных пунктах под Таганрогом.

— Стены, двери, кровать даже тряхнуло. Тоже стало страшно, — написал один из очевидцев.

Другие таганрожцы утверждают, что ничего подозрительного в течение дня не слышали. Официальной информации о каких-либо происшествиях не поступало.

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Сообщения об этом появились в социальных сетях. (Подробности)