Жители Таганрога попросили президента спасти город

Таганрожцы просят "уберечь" город. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Таганрога обратились к президенту с просьбой «уберечь» город. Люди выразили беспокойство по поводу новых назначений в администрации. Соответствующая петиция появилась на одном из популярных порталов.

В обращении говорится, что в Таганроге накопилось много проблем в сфере ЖКХ: разбитые дороги, набережная с провалами грунта, изношенные канализационные сети и другое. Город, по словам авторов петиции, «на глазах приходит в упадок». Однако до недавнего времени у таганрожцев были надежды на позитивные изменения.

В 2023 году были выделены средства на благоустройство набережной, модернизацию канализационного хозяйства. Чтобы реализовать проекты, требовались профессиональные кадры с хорошим образованием и положительным опытом. А главное — чтобы они искренне любили город.

— Но, к сожалению, мы в крайнее время наблюдаем, что в администрацию приходят люди, не обладающие всеми перечисленными качествами. Основные посты занимают люди из других городов, которых мы не выбирали, которые не знают местных проблем, не чувствуют особенностей, не болеют душой за Таганрог, — считают обратившиеся.

Они сообщили, что хотели бы иметь возможность выбирать кандидатов на административные посты. По их мнению, их нужно выбирать из числа местных жителей, которые имеют необходимые для работы компетенции.

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Петицию подписали уже более 300 человек. (Подробности)