Из Дона и Азовского моря вынут более миллиона кубометров грунта

В Таганрогском канале запланировано дноуглубление в объеме 952 тысяч кубометров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из Дона и Азовского моря вынут 1,1 млн куб. м. грунта. Об этом сообщает портал PortNews со ссылкой на директора Азовского бассейнового филиала Росморпорта Андрея Вахрушева.

По словам Вахрушева, в Таганрогском подходном канале запланировано дноуглубление в объеме 952 тысяч куб. м. В Азово-Донском морском канале — в объеме 215 тысяч куб. м.

Работы собираются выполнять как своими силами, так и с привлечением подрядчика. Для этого организация планирует провести конкурс. Исполнителю контракта предстоит выбрать 500 тысяч куб. м. грунта.

Напомним, в Ростовской области провели углубление дна водоемов для улучшения навигации. Тогда объем работ составил 2,001 млн кубометров грунта.

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Также специалисты работали на Азово-Донском и Таганрогском каналах. (Подробности)