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НовостиОбщество23 февраля 2023 21:13

В Ростове 11% жителей продлят 23 февраля отпусками и отгулами

Чаще других дополнительные выходные берут молодые люди
Михаил СТРИЖЕВ
Многие ростовчане решили продлить отдых после 23 февраля.

Многие ростовчане решили продлить отдых после 23 февраля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

11% ростовчан добавят к 23 февраля отпуск или отгул, чтобы продлить отдых. Об этом сообщает исследование SuperJob.

В этом году после Дня защитника Отечества следуют три выходных подряд. Каждый девятый участник опроса сообщил, что увеличит длительный отдых. Чаще других дополнительные выходные берут жители младше 34 лет — 15%.

Ростовчане также отметили, что в этот день чествуют военнослужащих — 45%. 34% респондентов считают эту дату праздником всех мужчин.