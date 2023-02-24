В Ростове 11% жителей продлят 23 февраля отпусками и отгулами

Многие ростовчане решили продлить отдых после 23 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

11% ростовчан добавят к 23 февраля отпуск или отгул, чтобы продлить отдых. Об этом сообщает исследование SuperJob.

В этом году после Дня защитника Отечества следуют три выходных подряд. Каждый девятый участник опроса сообщил, что увеличит длительный отдых. Чаще других дополнительные выходные берут жители младше 34 лет — 15%.

Ростовчане также отметили, что в этот день чествуют военнослужащих — 45%. 34% респондентов считают эту дату праздником всех мужчин.