Театральную площадь в Ростове признали объектом культурного наследия

В 2023 году в Ростовской области отремонтируют 73 объекта культурного наследия.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Театральную площадь в Ростове-на-Дону признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в комитете по охране ОКН в Ростовской области.
В ведомстве уточнили границы охранной зоны объекта. Это территория между проспектом Театральным, улицей Закруткина, переулком Продольным и парком имени Октябрьской революции.
Напомним, в 2023 году в Ростовской области планируют капитально отремонтировать 73 дома — объекта культурного наследия. В список попали такие здания, как доходный дом Воротникова, дом Сабины Шпильрейн, доходный дом Токарева и другие.
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