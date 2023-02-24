Театральную площадь в Ростове признали объектом культурного наследия

В 2023 году в Ростовской области отремонтируют 73 объекта культурного наследия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Театральную площадь в Ростове-на-Дону признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в комитете по охране ОКН в Ростовской области.

В ведомстве уточнили границы охранной зоны объекта. Это территория между проспектом Театральным, улицей Закруткина, переулком Продольным и парком имени Октябрьской революции.

Напомним, в 2023 году в Ростовской области планируют капитально отремонтировать 73 дома — объекта культурного наследия. В список попали такие здания, как доходный дом Воротникова, дом Сабины Шпильрейн, доходный дом Токарева и другие.

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