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НовостиОбщество24 февраля 2023 10:31

В Ростовской области планируют выделить 3,5 млн рублей на проверку книг и постов в соцсетях на экстремизм

Эксперты могут также оценивать аудиозаписи, видео, листовки и плакаты
Михаил СТРИЖЕВ
Эксперты будут проверять информационные материалы.

Эксперты будут проверять информационные материалы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют выделить 3,5 млн рублей на работы по выявлению признаков экстремизма в информационных материалах. Соответствующий контракт разместило региональное правительство на портале госзакупок.

Эксперт будет проверять материалы на экстремизм и пропаганду терроризма. Это могут быть аудиозаписи, видео, тексты в книгах, брошюрах, периодических изданиях, записи на листовках и плакатах. Для оценки специалисту могут быть предоставлены и заметки в СМИ, публичные высказывания, а также посты в социальных сетях.

Начальная стоимость контракта — 3 598 794 рубля. Исполнитель будет выполнять работы по заявке заказчика, с даты заключения договора до 10 декабря.

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